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Михеев отреагировал на своё появление в бригаде большинства «Торонто» в игре с «Оттавой»

Михеев отреагировал на своё появление в бригаде большинства «Торонто» в игре с «Оттавой»
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24-летний российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев высказался о своём появлении в бригаде большинства в игре регулярного чемпионата с «Оттавой Сенаторз» (6:0), где ему удалось оформить дубль – он забросил и в меньшинстве, и в большинстве.

«Я счастлив, что у меня есть возможность сыграть в большинстве. Конечно, все хотят играть в большинстве, потому что это другая игра, вы можете укрепить уверенность в себе. Это здорово», — цитирует Михеева журналист The Hockey News Дэвид Альтер в «Твиттере».

Напомним, что этот матч стал лишь вторым для Михеева в нынешнем сезоне. Ранее он пропустил значительную часть сезона из-за травмы. В игре с «Оттавой» он провёл на льду 16 минут 26 секунд, из которых 4 минуты 8 секунд – в большинстве. Ему удалось заработать показатель полезности «+3».

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