Юров — о 2002-м годе рождения: какие у них будут чувства, когда карьера подойдёт к концу?

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров посочувствовал 2002-му году рождения, у которого отменили второй крупный турнир из-за коронавируса. В 2020 году ИИХФ отменила юниорский чемпионат мира, на котором могли выступать игроки не старше 2002 года рождения, а на днях отменили МЧМ-2022.
«Думаю больше о 2002-м годе рождения, который попал в такую ситуацию. И ЮЧМ у них не было, и МЧМ. Если у них сейчас отберут ещё и МЧМ, даже не знаю, какие у них будут чувства, когда карьера подойдёт к концу. Получается, у них не было такого времени. Когда ты молодой, это ощущается по-другому, нежели взрослые чемпионаты мира. Они каждый год, а это – раз в жизни, каждому охота это прочувствовать.
Неприятно, что не дошли до конца. Было интересно, как мы справимся со следующими соперниками, как пройдём плей-офф. Так что не скажу, что мне легче. До следующего года ещё надо дожить, неизвестно, какая будет ситуация со всеми штаммами. Надо цепляться здесь и сейчас, не думать о том, что будет потом», – сказал Юров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
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