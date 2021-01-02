Форвард сборной России U20 Юров рассказал о весёлой шутке от Олега Знарка

Нападающий молодёжной сборной России Данила Юров рассказал о работе с тренерским штабом на МЧМ-2022

«Олег Валерьевич Знарок – не строгий, а справедливый. Помогал и защитникам, и нападающим. Хороший, самый весёлый тренер, которого я встречал. Всегда искал позитив, после Канады говорил: «Ничего страшного, это только товарищеская игра, мы к турниру подойдём в лучшей форме. Не вешайте нос, всё будет хорошо». После шведов тоже подбадривал, что это только первая игра и мы здесь, чтобы работать над ошибками. Очень много поддерживал, чтобы мы не вешали нос. Турнир должен был быть длинным, они верили, что мы будем добавлять с каждой игрой. Конечно, и пихал тоже, не без этого. Тренерская работа – не только быть добрым.

Вспомнить весёлую шутку Олега Валерьевича? «Если хочешь вкусно кушать, не лови лицом мух». Только вместо слова «лицо» он другое говорил. Он всегда находил моменты для шуток, мог кого-нибудь подколоть. Но никто не обижался, все понимали, что мы – одна семья, все вместе смеялись над его шутками.

Сергей Александрович Зубов – тоже хороший, весёлый. Много с командой общался, держал с нами связь. Ему тоже было нелегко, это же его первый турнир с нами, ему хотелось узнать нас поближе», – сказал Юров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.