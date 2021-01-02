Грудинин: на МЧМ было много контактов с обычными людьми. Считаю, это неправильно

Защитник молодёжной сборной России Владимир Грудинин прокомментировал ситуацию с перелётом команды из Канады после МЧМ-2022, а также подвёл итоги несостоявшегося турнира.



«Ситуация со скандальным перелётом? Мы сначала понятия не имели, что происходит. Потом объявили, что всё из-за неправильного ношения масок. Очень серьёзно там (в Канаде. — Прим. «Чемпионата») к этому относятся: стоило чуть приспустить маску, как сразу подходили стюарды и достаточно жёстко просили надеть её нормально. Несколько раз повторили, а потом применили такие жёсткие меры, как снятие всей команды с рейса.



Конечно, все родные и друзья переживали, что случилось, почему. Но тут действительно больше раздули эту ситуацию, нелепые дополнения от себя добавляли. Сейчас всё хорошо, добрались.



Разумеется, летом хотелось бы заново сыграть МЧМ. Это масштабный турнир, бесценный опыт для нас. Каждый в нашей команде хочет этого. Да, Мичкову и Юрову не слишком повезло, списываемся с ними, пытаемся поддерживать. Они себя хорошо чувствуют, уже готовы лететь домой, да и в хоккей поиграть.



Это по-своему интересный Новый год получился. Будем с трепетом вспоминать, это любопытный опыт. Плохая организация турнира? Единственное, что могу сказать: у нас было много контактов с обычными людьми, мне кажется, что это немного неправильно. Думаю, летом будет правильнее сделать «пузырь» и сосредоточиться на хоккее», — передаёт слова Грудинина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.