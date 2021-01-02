Зубов ответил на вопрос, готов ли он продолжить работу в молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов прокомментировал, готов ли он продолжить работать с национальной командой.



«Интересно ли мне дальше работать со сборной, если МЧМ перенесут на лето? Если мне представится шанс, то я с удовольствием это ещё раз сделаю. Отличная группа ребят, с удовольствием ещё раз поработаю», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



На молодёжном чемпионате мира 2022 года россияне провели два матча: уступили Швеции 3:6 и обыграли Швейцарию 4:2. Напомним, Зубов возглавляет сборную России с ноября 2021 года.



Ранее президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщал, что молодёжный чемпионат мира 2022 года может состояться летом.