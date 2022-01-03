«Вашингтон» отыгрался с 1:3, но проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» отличились Егор Шарангович, Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Победный гол в овертайме забил Хишир.

За «Вашингтон» забивали Джон Карлсон, Ник Дауд и Конор Шири. Отметим, столичному клубу в третьем периоде удалось отыграться с 1:3.

Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, завершив матча с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Евгений Кузнецов также не набрал очков в этой встрече, закончив встречу с коэффициентом полезности «-3». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и отразил 33 броска.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх игр.