«Вашингтон» отыгрался с 1:3, но проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, у Овечкина «-2»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
В составе «Нью-Джерси» отличились Егор Шарангович, Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Победный гол в овертайме забил Хишир.
За «Вашингтон» забивали Джон Карлсон, Ник Дауд и Конор Шири. Отметим, столичному клубу в третьем периоде удалось отыграться с 1:3.
Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, завершив матча с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Евгений Кузнецов также не набрал очков в этой встрече, закончив встречу с коэффициентом полезности «-3». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и отразил 33 броска.
«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх игр.
- 3 января 2022
-
02:44
-
02:23
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:09
-
00:55
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26
-
21:15
-
21:09
-
20:11
-
20:04
-
19:29
-
19:00
-
18:55
-
18:42
-
18:32
-
18:29
-
18:27
-
18:21
-
18:17
-
18:10
-
18:00
-
17:45