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«Вашингтон» отыгрался с 1:3, но проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, у Овечкина «-2»

«Вашингтон» отыгрался с 1:3, но проиграл «Нью-Джерси» в овертайме, у Овечкина «-2»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Джерси Дэвилз». Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончился победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Нью-Джерси» отличились Егор Шарангович, Дэймон Сиверсон и Нико Хишир. Победный гол в овертайме забил Хишир.

За «Вашингтон» забивали Джон Карлсон, Ник Дауд и Конор Шири. Отметим, столичному клубу в третьем периоде удалось отыграться с 1:3.

Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями, завершив матча с коэффициентом полезности «-2». Нападающий Евгений Кузнецов также не набрал очков в этой встрече, закончив встречу с коэффициентом полезности «-3». Голкипер Илья Самсонов пропустил три гола и отразил 33 броска.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. «Нью-Джерси» продлил победную серию до трёх игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 января 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Шарангович (Хьюз, Суббэн) – 07:15' (5x5)   0:2 Сиверсон (Мерсер, Куокканен) – 08:29' (5x5)   1:2 Карлсон (Сгарбосса, Орлов) – 19:13' (5x5)   1:3 Хишир (Сиверсон, Зигенталер) – 20:22' (5x5)   2:3 Дауд – 53:22' (5x5)   3:3 Шири (Эллер) – 56:13' (5x5)   3:4 Хишир – 62:56' (3x3)
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