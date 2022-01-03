Житник – об аэропорте в Калгари: в годы моей карьеры мы никогда таким «колхозом» не летали

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал инцидент во аэропорту Калгари с участием молодёжной сборной России.
«С одной стороны огорчился, что хоккей попал в бульварную хронику, с другой — без удивления. Прессе в данной ситуации не очень верю: свечку там никто не держал, а доказательств никто не предъявил.
В принципе сегодня в любом аэропорту мира инцидент может возникнуть и на ровном месте. Правила в век коронавируса очень жесткие, к отмене вылета способен привести даже косой взгляд. Таковы реалии, надо их принимать и учитывать.
Мог ли Зубов накурить? Как раз не так давно переписывался с Сергеем. Послушайте, Зубов – один из лучших защитников в современной истории, у него за плечами два Кубка Стэнли и более 1200 матчей в НХЛ. Сергей за годы своей карьеры в Америке тысячи раз летал в самолетах, знает все правила «от и до», его ничем не удивить.
Зубов очень хорошо известен в Северной Америке, наверное, лучше всех из тех сборных, которые были в аэропорту. А к популярным личностям легче все приклеить, это всегда дает рейтинг.
Почему это не сюрприз? Честно говоря, впервые узнал о том, что три-четыре сборные могут лететь в одном самолете, причём не чартерном, а рейсовом. Во всяком случае в годы моей карьеры мы никогда таким «колхозом» не летали – даже на Олимпиаду в Нагано, когда добирались до Японии несколькими небольшими группами.
Учитывая форс-мажорную отмену мирового первенства, можно понять, что многие молодые хоккеисты были как минимум подавлены. Так что сам формат такого массового перелёта – уже ЧП, которое грозило инцидентами.
Но я не стал бы винить ИИХФ и Федерацию хоккея Канады за все эти моменты с организацией. В Северной Америке – очередная волна пандемии, в таких обстоятельствах трудно всё предусмотрет», – цитирует Житника Russia-Hockey.
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