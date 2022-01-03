Дыбленко: Иван Морозов обязательно поможет «Сочи». Это очень сильный центр

Защитник «Сочи» Ярослав Дыбленко прокомментировал переход Ивана Морозова в клуб.

«Вместе играли с ним в СКА? Да. Он молодой нападающий, но уже имеет серьёзный опыт. Играл за сборную на этапах Евротура, на чемпионате мира в Риге. Уверен, что он обязательно поможет нашей команде. Это очень сильный центр. И ещё – хороший парень. Я рад, что сейчас он играет за «Сочи».

У нападающий «Сочи» не очень хорошая статистика вбрасываний? Насколько я помню, у Вани статистика выигранных вбрасываний всегда была выше пятидесяти процентов. В этом вопросе он – большой специалист. Он умеет выигрывать вбрасывания. Не знаю, как у него будет здесь получаться, но в Петербурге у него был хороший процент. Он серьёзно подходит к этому делу. Думаю, Ваня сможет помочь команде и при игре на вбрасываниях», – цитирует Дыбленко официальный сайт «Сочи».