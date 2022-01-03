Дыбленко: Иван Морозов обязательно поможет «Сочи». Это очень сильный центр

Защитник «Сочи» Ярослав Дыбленко прокомментировал переход Ивана Морозова в клуб.
«Вместе играли с ним в СКА? Да. Он молодой нападающий, но уже имеет серьёзный опыт. Играл за сборную на этапах Евротура, на чемпионате мира в Риге. Уверен, что он обязательно поможет нашей команде. Это очень сильный центр. И ещё – хороший парень. Я рад, что сейчас он играет за «Сочи».
У нападающий «Сочи» не очень хорошая статистика вбрасываний? Насколько я помню, у Вани статистика выигранных вбрасываний всегда была выше пятидесяти процентов. В этом вопросе он – большой специалист. Он умеет выигрывать вбрасывания. Не знаю, как у него будет здесь получаться, но в Петербурге у него был хороший процент. Он серьёзно подходит к этому делу. Думаю, Ваня сможет помочь команде и при игре на вбрасываниях», – цитирует Дыбленко официальный сайт «Сочи».
- 3 января 2022
-
14:51
-
14:37
-
14:08
-
14:02
-
12:40
-
12:28
-
12:17
-
11:19
-
10:43
-
10:06
-
09:39
-
09:33
-
08:49
-
06:11
-
05:16
-
03:38
-
02:44
-
02:23
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:09
-
00:55
- 2 января 2022
-
23:39
-
23:17
-
23:10
-
22:50
-
22:40
-
22:34
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
21:40
-
21:34
-
21:26