«Металлург» вернулся на первое место в таблице КХЛ, в овертайме переиграв «Салават Юлаев»

Магнитогорский «Металлург» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Салаватом Юлаевым». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» и завершилась со счётом 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 1:0).



Первую шайбу во встрече на 21-й минуте забросил форвард «Магнитки» Андрей Чибисов. Коростелёв ушёл к лицевому борту и отдал на пятак, Чибисов оказался один перед воротами, качнул Метсолу и послал шайбу в сетку. На 24-й минуте удвоил преимущество гостей Никита Коростелёв. Чибисов вошёл в зону и сделал пас в центр, Коростелёв продвинулся вперёд и с кистей уложил шайбу в дальний угол.

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На 27-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота «Салавата» отправил Коростелёв, оформив дубль. «Магнитка» выиграла подбор на чужом пятаке, Майе сделал перевод на Чибисова, который зарядил низом, а шайба рикошетом от Коростелёва влетела в сетку. Через минуту одну шайбу в составе уфимцев отыграл Данил Башкиров. Николаев потерял равновесие и упал в средней зоне, Башкиров подхватил шайбу, на скорости выкатился на ворота, качнул Олкинуору и послал шайбу в сетку.



На 33-й минуте, в ситуации «5 на 4», ещё одну шайбу отыграл Виктор Тихонов. Ларсен от синей линии зарядил по воротам, Тихонов на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. За 13 секунд до финальной сирены «Салават» сравнял счёт благодаря усилиям Башкирова, который отличился во второй раз. Ларсен набросил, Кадейкин от лицевого борта отдал на пятак — Башкиров поборолся и затолкал шайбу в сетку.



В овертайме победную шайбу забросил Филипп Майе.