Брукс: за четыре недели Георгиев заставил забыть 11 месяцев, ошеломляющая коррекция игры

Обозреватель New York Post Ларри Брукс отреагировал на победу «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Эдмонтон Ойлерз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Коррекция игры Александр Георгиева на середине сезона довольно ошеломляющая. За последние четыре недели он заставил забыть предыдущие 11 месяцев. «Рейнджерс» играют в свой лучший хоккей за весь год», — написал Брукс в «Твиттере».

Эта победа стала третьей кряду для подопечных Жерара Галлана, благодаря чему они вышли на первое место в турнирной таблице НХЛ. В активе «синерубашечников» стало 48 очков в 34 матчах, и они по дополнительным показателям обходят «Вашингтон Кэпиталз». Следом располагается «Каролина Харрикейнз», набравшая на одно очко (47) меньше, но при этом имеющая три матча (31) в запасе относительно «Рейнджерс» и «Кэпиталз». 47 очков набрала и «Тампа-Бэй Лайтнинг», сыгравшая 34 встречи.