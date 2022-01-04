Капитан «Салавата» Панин сообщил информацию о проведении матча с детьми на озере Банное
Поделиться
Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился подробностями матча с детьми, который пройдёт на озере Банное.
«Итак, подробности по матчу на Банном. Мы с Егором Яковлевым устраиваем свою уральскую классику посреди гор.
Каждый ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет может сыграть вместе с нами. Для этого нужно разместить видео в формате reels в инстаграм-аккаунтах либо видео в аккаунтах TikTok с хештэгами #уральскаяКлассика и #командаПанина.
В видео нужно кратко рассказать, почему ты должен быть в моей команде. В описании к видео важно указывать возраст. Видео можно размещать с 4 по 11 января, далее мы будем всё просматривать и уже объявлять итоги.
Матч состоится 22 января в 13:00 на льду озера Банное», — написал Панин в «Инстаграме».
Комментарии
- 4 января 2022
-
13:30
-
13:24
-
13:16
-
13:10
-
13:01
-
12:55
-
12:49
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:50
-
11:43
-
11:36
-
11:25
-
11:20
-
11:16
-
11:14
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:30
-
08:19
-
07:47
-
07:06
-
06:22
-
06:05
-
06:02
-
05:54
-
05:49
-
05:43
-
05:42
Партнерский контент