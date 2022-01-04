Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Салавата» Панин сообщил информацию о проведении матча с детьми на озере Банное

Капитан «Салавата» Панин сообщил информацию о проведении матча с детьми на озере Банное
Комментарии

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился подробностями матча с детьми, который пройдёт на озере Банное.

«Итак, подробности по матчу на Банном. Мы с Егором Яковлевым устраиваем свою уральскую классику посреди гор.

Каждый ребёнок в возрасте от 6 до 14 лет может сыграть вместе с нами. Для этого нужно разместить видео в формате reels в инстаграм-аккаунтах либо видео в аккаунтах TikTok с хештэгами #уральскаяКлассика и #командаПанина.

В видео нужно кратко рассказать, почему ты должен быть в моей команде. В описании к видео важно указывать возраст. Видео можно размещать с 4 по 11 января, далее мы будем всё просматривать и уже объявлять итоги.
Матч состоится 22 января в 13:00 на льду озера Банное», — написал Панин в «Инстаграме».

Новость по теме
Капитаны «Салавата» и «Металлурга» Панин и Яковлев проведут матч с детьми на озере Банное
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022