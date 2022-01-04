«Величайший на все времена». Фанаты принесли на тренировку фото козла с головой Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» на официальной странице в «Твиттере» выложил новый пост, посвящённый капитану команду Александру Овечкину.
На фотографии изображены две болельщицы, каждая из которых держит по рисунку. У одной из них в руках рисунок козла, у которого лицо Александра Овечкина. Таким образом фанатка обыграла английское слово «goat», которое означает «козёл», а также является аббревиатурой для фразы «Величайший на все времена». Вторая болельщица держит рисунок тигра с лицом нападающего Ларса Эллера.
«Наблюдение за дикими тигром и козлом/величайшим во все времена», — говорится в сообщении.
Ранее Овечкин забросил 275-ю шайбу в большинстве, что стало новым рекордом НХЛ. За карьеру в НХЛ Овечкин забросил 754 шайбы и отметился 616 результативными передачами. В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 34 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 26 результативных передач.
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