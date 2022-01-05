Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 5 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 5 января.



В Западной конференции на первое место вышел СКА. После крупной победы в матче с «Куньлунем» клуб из Санкт-Петербурга обошёл московское «Динамо» на одно очко, набрав 64 балла после 45 встреч. У бело-голубых такое же количество сыгранных матчей. На третьей строчке располагается «Йокерит», у которого 60 очков после 45 встреч. Такие же показатели у идущего на четвёртой позиции ЦСКА.



На Востоке по-прежнему лидирует «Металлург», имеющий в своём активе 68 баллов после 45 матчей. На втором месте идёт «Трактор». У челябинцев 67 очков в 46 встречах. На третьей позиции располагается «Ак Барс», в активе которого 62 балла после 45 матчей.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Локомотив», «Спартак» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».