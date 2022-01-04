Вместе с Орловым тренировку «Вашингтона» досрочно покинул Самсонов. У них травмы

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов досрочно покинул тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Как заявил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт, голкипер покинул тренировку из-за травмы.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также досрочно ушёл со льда. Лавиолетт сказал, что у российского игрока обороны также повреждение.

В текущем сезоне 24-летний Илья Самсонов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, потерпев в них пять поражений, три из которых за пределами основного времени. В среднем за матч российский голкипер совершал 90,8% сейвов, его коэффициент надёжности составляет 2.64.