Вместе с Орловым тренировку «Вашингтона» досрочно покинул Самсонов. У них травмы
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Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов досрочно покинул тренировку команды, сообщает североамериканский журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».
Как заявил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт, голкипер покинул тренировку из-за травмы.
Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также досрочно ушёл со льда. Лавиолетт сказал, что у российского игрока обороны также повреждение.
В текущем сезоне 24-летний Илья Самсонов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, потерпев в них пять поражений, три из которых за пределами основного времени. В среднем за матч российский голкипер совершал 90,8% сейвов, его коэффициент надёжности составляет 2.64.
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