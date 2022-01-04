Коннор Макдэвид пропустил тренировку «Эдмонтона» из-за коронавируса
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пропустил тренировку команды. Это произошло из-за коронавируса, сообщает журналист TSN Райан Ришауг на своей странице в «Твиттере».
Отметим, что Макдэвид является лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (19+34) очка в 33 матчах сезона. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля (52) и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50).
За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и встречи плей-офф.
Коннор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал в 93 матчах 164 (68+96) очка.
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