Коннор Макдэвид пропустил тренировку «Эдмонтона» из-за коронавируса

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид пропустил тренировку команды. Это произошло из-за коронавируса, сообщает журналист TSN Райан Ришауг на своей странице в «Твиттере».

Отметим, что Макдэвид является лучшим бомбардиром лиги, набрав 53 (19+34) очка в 33 матчах сезона. Он опережает одноклубника Леона Драйзайтля (52) и российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (50).



За 2021 год Макдэвид набрал 160 (52+108) очков в 91 матче. В эту статистику входят и встречи плей-офф.



Коннор стал первым игроком с 1999 года, которому удалось набрать 160 очков за календарный год. Ранее аналогичный результат покорился легендарному Яромиру Ягру. В 1999 году он набрал в 93 матчах 164 (68+96) очка.