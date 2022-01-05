Клод Жиру и Иван Проворов попали в протокол по коронавирусу

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру и российский защитник Иван Проворов попали в протоколы НХЛ по коронавирусу. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» клуба.
Кроме того, в протоколы по ковиду был включён ещё один сотрудник команды.
Отметим, что Проворов занимает четвертое место среди всех активных игроков по продолжительности серии подряд проведённых матчей в НХЛ (403). Теперь эта серия должна прерваться.
В последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» на выезде играла с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2).
В составе победителей дубль оформил Виктор Арвидссон, также отличились Тревор Мур, Адриан Кемпе, Брендан Лемье, Филлип Дано. За «Флайерз» забросили Джоэль Фараби, Кевин Хейз и Иван Проворов.
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