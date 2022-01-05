«Детройт» — «Сан-Хосе»: видео драки в самом начале матча

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». После первого периода хозяева ведут – 1:0.

Уже на третьей минуте первого периода на льду началась драка, в которой сошлись два канадских хоккеиста. Защитник гостей Джейкоб Миддлтон сцепился с игроком «Детройта» Дживани Смитом. Смиту удалось повалить своего соперника, после чего судьи разняли хоккеистов.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet.

Единственную на данный момент шайбу в матче забросил нападающий «Ред Уингз» Тайлер Бертуцци – это 14-й гол 26-летнего игрока в сезоне.