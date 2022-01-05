«Детройт» дважды за 37 секунд забросил в меньшинстве в ворота «Сан-Хосе»

В эти минуты на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева ведут со счётом 4:1.

На третьей минуте второго периода «Детройт» забил дважды – обе шайбы были заброшены хозяевами в меньшинстве. Сначала отличился швейцарский игрок «Ред Уингз» Пиус Сутер, а затем дубль оформил Тайлер Бертуцци.

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Уже на третьей минуте первого периода на льду началась драка, в которой сошлись два канадских хоккеиста. Защитник гостей Джейкоб Миддлтон сцепился с игроком «Детройта» Дживани Смитом. Смиту удалось повалить своего соперника, после чего судьи разняли хоккеистов.