Лайпсик и Виртанен могут поехать на Олимпиаду в составе сборной Канады

Брендан Лайпсик и Джейк Виртанен входят в список игроков, которые могут быть вызваны в сборную Канады для участия в Олимпийских играх 2022 года. Об этом сообщает в «Твиттере» журналист The Athletic Скотт Уилер.

Также в список входят: Коул Перфетти, Оуэн Пауэр, Мэйсон Мактавиш, Кент Джонсон, Эрик Стаал, Филипп Дерозье, Коди Франсон, Деван Дубник, Брэд Мэлоун, Джек Макбэйн, Пейтон Кребс, Кейден Гуле, Скотт Уилсон, Джек Куинн, Тайлер Уозерспун, Майкл Дель Зотто, Адам Крэкнелл, Крис Терри, Джошуа Хо-Сэнг, Крис Биграс, Кэл О’Райлли и Девон Леви.

Уилер также добавил, что пока в список включены не все игроки. Журналист работает над подтверждением информации по остальным кандидатам.

Ранее стало известно, что нападающий «Автомобилиста» и сборной Канады Райан Спунер отказался от участия в Олимпийских играх 2022 года. В этом сезоне на счету 29-летнего хоккеиста 31 (11+20) очко.