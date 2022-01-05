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Тренин забил в 100-м для себя матче за «Нэшвилл»

Тренин забил в 100-м для себя матче за «Нэшвилл»
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Вегас Голден Найтс» принимает «Нэшвилл Предаторз».

На момент написания новости идёт второй период, счёт в матче в пользу гостей – 2:0.

На 28-й минуте матча россиянин Яков Тренин забросил 7-ю шайбу в текущем сезоне.

Этот матч стал сотым для Тренина. С юбилеем его поздравил и клуб в своём официальном «твиттере».

«Боже, уже? Это произошло быстро», – оставил комментарий один из фанатов. На что клуб ему ответил одной фразой, добавив смайл умиления: «Он так быстро вырос».

В нынешнем сезоне НХЛ у Тренина 34 сыгранных матча, 7 заброшенных шайб и 5 голевых передач, что является рекордной результативностью для форварда за один сезон.

Всего в НХЛ у российского нападающего 100 проведённых встреч, 14 голов и 15 пасов на гол партнёрам. Коэффициент полезности у Тренина – «+8».

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