Аликин отразил 54 броска «Ак Барса» и помог «Амуру» набрать одно очко

Сегодня, 5 января, в Хабаровске на «Платинум-Арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором хабаровский «Амур» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой гостей после серии буллитов со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0).



Голкипер «Амура» Евгений Аликин по ходу матча отразил 54 броска из 55.



Эта победа стала для «Ак Барса» четвёртой подряд. «Амур», наоборот, прервал двухматчевую серию побед.



«Ак Барс» после 46 матчей набрал 64 очка и сейчас занимает третье место в таблице Восточной конференции, «Амур» с 43 баллами после 47 встреч располагается на девятой строчке в той же конференции.



По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.