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На матч «Барыс» — «Металлург» запретили пускать зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане

На матч «Барыс» — «Металлург» запретили пускать зрителей из-за режима ЧП в Нур-Султане
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Пресс-служба КХЛ сообщила, что матч с магнитогорским «Металлургом» пройдёт без зрителей из-за введённого режима ЧП в столице Казахстана.

«Вниманию зрителей матча «Барыс» – «Металлург»!

В связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на матч КХЛ №543 между «Барысом» и «Металлургом» невозможен.

Лига просит болельщиков из Нур-Султана и тех, кто приехал в столицу Казахстана поддержать «Металлург», с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не покидать дома и места пребывания. Все средства, потраченные на билеты, будут возвращены, информация о механизме возврата будет опубликована на сайте «Барыса» дополнительно», – говорится в сообщении.

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