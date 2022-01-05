Агент Мильштейн назвал случаи, когда генменеджеры в НХЛ становились главными тренерами

Известный агент Дэн Мильштейн вспомнил, когда в НХЛ генменеджеры становились главными тренерами.
«В НХЛ были случаи, когда генеральные менеджеры становились главными тренерами. Невозможное — возможно.
Например, знаменитый и один из топовых генеральных менеджеров всех времён Лу Ламорелло делал так дважды. Один раз в 2005 году после отставки Ларри Робинсона с поста главного тренера «Нью-Джерси». Ламорелло сам встал на лавку, в результате чего «дьяволы» вышли в полуфинал Восточной конференции.
Второй раз это произошло в 2007 году, когда «Дэвилз» покинул Клод Жюльен. Кстати, «дьяволы» на тот момент достигли серьёзного результата на Востоке и могли установить рекорд франшизы по победам в регулярке», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Как генеральный менеджер Лу Ламорелло доходил до финала Кубка Стэнли пять раз: в 1995, 2000, 2001, 2003 и 2012 годах. Он выиграл Кубок Стэнли три раза: в 1995, 2000 и 2003 годах.
- 5 января 2022
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