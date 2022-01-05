Самсонов поучаствовал в тренировке «Кэпиталз». Ранее он досрочно покинул лёд из-за травмы

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов принял участие в сегодняшней тренировке команды на льду, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».
Вчера, 4 января, голкипер досрочно покинул тренировку «столичных». Как заявил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, россиянин досрочно ушёл со льда из-за повреждения.
Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также досрочно покинул тренировку. Лавиолетт сказал, что у российского игрока обороны также повреждение.
В текущем сезоне 24-летний Илья Самсонов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, потерпев в них пять поражений, три из которых — за пределами основного времени. В среднем за матч российский голкипер совершал 90,8% сейвов, его коэффициент надёжности составляет 2.64.
- 5 января 2022
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