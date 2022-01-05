Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Самсонов поучаствовал в тренировке «Кэпиталз». Ранее он досрочно покинул лёд из-за травмы

Самсонов поучаствовал в тренировке «Кэпиталз». Ранее он досрочно покинул лёд из-за травмы
Комментарии

Российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов принял участие в сегодняшней тренировке команды на льду, сообщает североамериканский журналист Саманта Пелл на своей странице в «Твиттере».

Вчера, 4 января, голкипер досрочно покинул тренировку «столичных». Как заявил главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт, россиянин досрочно ушёл со льда из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов также досрочно покинул тренировку. Лавиолетт сказал, что у российского игрока обороны также повреждение.

В текущем сезоне 24-летний Илья Самсонов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, потерпев в них пять поражений, три из которых — за пределами основного времени. В среднем за матч российский голкипер совершал 90,8% сейвов, его коэффициент надёжности составляет 2.64.

Новость по теме
Вместе с Орловым тренировку «Вашингтона» досрочно покинул Самсонов. У них травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022