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«Это всё бред. Финны были самые пьяные там». Е. Гуськов — о снятии сборной России с рейса

«Это всё бред. Финны были самые пьяные там». Е. Гуськов — о снятии сборной России с рейса
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Вратарь «Локомотива» и молодёжной сборной России Егор Гуськов рассказал, как национальную команду сняли с рейса в Канаде.

«Кто курил? Это всё бред. Всё из-за масок. По-моему, финны были самые пьяные там. Не могу вспомнить, кто у нас в команде пьёт. Даже баночку пива не пил. И без того тяжело лететь в самолёте. Готов ли я был к ЧМ? Нужно было адаптироваться к этому уровню. Дальше шли бы от матча к матчу по нарастающей. Никто ничего не понял. Отменить чемпионат было очень странным решением. Мичков в этом точно не виноват. В нашем отеле жили и посторонние люди, мы могли с ними контактировать. В том году такого не было. Люди могли спокойно к нам подойти», — приводит слова Гуськова «Спорт-экспресс».

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