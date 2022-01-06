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Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 6 января

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 6 января
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 6 января.

В Западной конференции на первом месте по-прежнему идёт СКА. У команды 64 очка после 45 встреч. Вторую строчку сохранило московское «Динамо», потерпевшее крупное поражение в матче с «Йокеритом» и имеющее в своём активе 63 балла после 46 встреч. Финская команда расположилась на третьем месте, после матча с бело-голубыми набрав 62 очка и сыграв столько же встреч. Такие же показатели у ЦСКА, который остался на четвёртом месте после победы над «Нефтехимиком».

На Востоке на первое место вышел «Трактор», обыгравший «Локомотив» и набравший 69 баллов в 47 матчах. На одно очко отстаёт «Металлург», потерпевший поражение во встрече с «Барысом» и сыгравший на один матч меньше. На третьей позиции остался «Ак Барс», после победы во встрече с «Амуром» набравший 64 балла в 46 матчах.

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

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