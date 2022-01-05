Самолёт с «Металлургом» на борту приземлился в Магнитогорске

Рейс AFL7329 с хоккейной командой «Металлург» приземлился в Магнитогорске.

Отметим, что самолёт покинул воздушное пространство Казахстана в 23:30 по московскому времени.



Ранее магнитогорцы вылетели из Нур-Султана после матча с «Барысом». «Металлург» должен был вылететь более часа назад, команда всё это время сидела в самолёте.



Напомним, ранее в Казахстане был введён режим чрезвычайного положения. Матч «Металлурга» с «Барысом» не был отменён, однако в связи с введением в Нур-Султане режима чрезвычайного положения и соответствующим запретом на проведение массовых мероприятий допуск зрителей на встречу КХЛ был невозможен.



Первый вице-президент магнитогорцев Сергей Ласьков жёстко раскритиковал руководство Континентальной хоккейной лиги за решение провести матч.