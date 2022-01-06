Кросби отдал 978-ю результативную передачу и вышел на 8-е место в истории НХЛ

Сегодня, 6 января, «Питтсбург Пингвинз» принимал «Сент-Луис Блюз» в рамках матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Нападающий «Питтбсурга» Сидни Кросби отдал одну результативную передачу, которая стала для него 978-й в НХЛ с учётом матчей регулярного чемпионата и плей-офф. Таким образом, хоккеист вышел на восьмое место в списке лучших ассистентов в истории лиги.
Его ближайшая цель – Брайан Троттье (981). Также в топ входят: Стив Айзерман (1026), Рэй Бурк (1036), Рон Фрэнсис (1068), Марк Мессье (1082), Пол Коффи (1166), Уэйн Гретцки (1983).
В текущем сезоне Кросби провёл 20 матчей и набрал в них 22 очка. На его счету пять заброшенных шайб и 17 результативных передач.
Напомним, что Сидни пропустил начало сезона из-за травмы, а после восстановления почти сразу попал в ковид-протокол.
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