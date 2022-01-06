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Михеев: если у меня есть возможность нанести бросок, то почему нет?

Михеев: если у меня есть возможность нанести бросок, то почему нет?
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал об удачном возвращении в состав после травмы.

«Голы? Конечно, это хорошо для меня. Но самое главное, что я хорошо играл в последних матчах, и это важнее, чем забивать голы.

Я даже не знаю. Может, мне немного помогает удача, и это работает. Никакой секрет тут не открою.

Если у меня есть возможность нанести бросок, то почему нет? Просто ребята мне говорят: «Продолжай бросать». Конечно, я работаю над броском каждое лето. Но иногда ты забиваешь, а иногда – нет», – цитирует Михеева официальный сайт НХЛ на русском языке.

Михеев стал лучшим игроком встречи, забросив победную шайбу. Он провёл на льду 14 минут 5 секунд и завершил игру с показателем полезности «0». Этот матч стал для него лишь третьим в текущем сезоне. В них он отметился тремя заброшенными шайбами. Начало сезона игрок пропустил из-за травмы.

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