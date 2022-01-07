Кучеров — о матче с «Калгари»: круто вернуться, это точно. Но это всегда трудный процесс
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал свой первый матч после возвращения после травмы в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (4:1).
«Круто вернуться, это точно. Никогда не бывает просто сыграть впервые после травмы, это всегда трудный процесс», — цитирует Кучерова официальный сайт НХЛ.
В составе победителей в прошедшей встрече забивали Кори Перри, Брейден Пойнт, Ондржей Палат и Алекс Киллорн. У «Калгари» заброшенной шайбой отметился Диллон Дюбе.
«Тампа» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 балл после 36 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Джона Купера сыграют дома с «Бостон Брюинз» (9 января).
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