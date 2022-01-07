Мичков: ни разу не пил, не курю и даже не хочется. У меня один хоккей в голове

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Матвей Мичков рассказал, имеются ли у него вредные привычки.



«У меня один хоккей в голове. Не знаю, почему, но даже не манит то, что делают другие. Перед тем, как что-то сделать, я всегда думаю о том, чтобы это никак не отразилось на хоккее. Взять тот же алкоголь – он может повлиять на твою дальнейшую карьеру, зачем это делать?



Я ни разу не пил, не курю, и даже не хочется. Или гулять до утра зачем, если утром тренировка? Наверное, я всегда был таким, ещё с Ярославля. Думаю, это воспитание родителей, да и у самого с головой всё нормально. Думаю, прежде чем делать», — сказал Мичков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.