Бучневич — об ОИ-2022: когда ещё мы увидим Макдэвида и Кросби против Кучерова и Овечкина?

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал отказ НХЛ отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«Если бы НХЛ поехала в Пекин, был бы в составе? В расширенном списке точно был бы. Не знаю, итоговую версию нам не объявляли. Ситуация, конечно, та ещё. Когда подписывали коллективное соглашение, говорили же, что решать будут игроки. В итоге кем принималось? Я своё мнение не скрываю: никто не знает, что будет через четыре года, а Олимпиаду мечтает выиграть каждый. Да, сыграть хотя бы лучшие против лучших.

Говорят вот, останешься на карантине в Китае – потеряешь деньги. Уверен, любой бы отказался от двухмесячной зарплаты ради участия в таком турнире. Зарплаты и так немаленькие, поэтому в жизни бы вряд ли что-то поменялось. А будет ли ещё шанс выступить на Играх? Тем более боялись все, что можно застрять в Китае на пять недель, если сдашь положительный тест. Сейчас уже говорят, что карантин на самом деле пятидневный. С такими сроками бы все сорвались моментально. Выходит, ещё никаких бумаг не было, а всё обрубили даже без голосования. Это неправильно. Когда ещё мы увидим Макдэвида и Кросби против Кучера (Кучерова. — Прим. «Чемпионата») и Овечкина? Вот оно и вот.



Драма. Правда, состав бы хоть назвали. Можно было бы галочку себе поставить. Если бы попал, для себя знал, что мог бы быть в Пекине, если бы не вся эта дичь», — цитирует Бучневича «Рейтинг Букмекеров».