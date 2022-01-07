Минское «Динамо» на четвёртый матч подряд заявило запасным вратарём полевого игрока

Сегодня, 7 января, минское «Динамо» в Балашихе сыграет с омским «Авангардом».

В роли второго голкипера белорусского клуба выступит защитник Сергей Сапего. Главный тренер Крэйг Вудкрофт продолжил ротацию бэкапов. Сапего станет третьим полевым игроком минчан, который примерит форму вратаря. До этого в роли запасного голкипера минчане выставляли нападающих Павла Варфоломеева и Никиту Пышкайло.

Отметим, что это четвёртый подряд матч минского «Динамо», на который вторым вратарём заявлен полевой игрок.