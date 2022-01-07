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Пятеро российских арбитров были назначены на хоккейный турнир Олимпийских игр — 2022

Пятеро российских арбитров были назначены на хоккейный турнир Олимпийских игр — 2022
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Международная федерация хоккея на официальном сайте объявила имена арбитров, которые отработают на хоккейном турнире на Олимпийских играх 2022 года.

В число 14 главных судей попали двое россиян. Ими стали Роман Гофман и Евгений Ромасько. Из 12 линейных арбитров трое — представители России. Это Глеб Лазарев, Никита Шалагин и Дмитрий Шишло.

Кроме того, один главный судья является белорусом — Максим Сидоренко. Среди лайнсменов представителей СНГ нет.

Отметим, что на женский олимпийский хоккейный турнир было назначено 12 главных судей и 10 линейных арбитров. Среди них две представительницы России — Дарья Абросимова и Дарья Ермак.

Напомним, олимпийский хоккейный турнир стартует 9 января матчем между сборными России и Швейцарии.

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