И. Воробьёв: восстановление Кошечкина идёт не совсем так, как хотелось бы
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Локомотивом» (3:1).
«У нас хорошо получился первый период: забили, повели в счёте. Во втором и третьем периодах пришлось яростно обороняться. Сблокировали много бросков, фантастически сыграл Юхо Олкинуора.
Пока восстановление Василия Кошечкина идёт не совсем так, как нам хотелось бы. Вроде бы шаг вперёд, а через несколько дней — назад. Скорее всего, сыграет уже после олимпийской паузы, не раньше», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:1 (3:1, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.
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