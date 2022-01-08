Жердев — о «Братиславе»: после второй смерти было сказано окончательно: «Всё, стоп»

Нападающий итальянского клуба «Мерано» Николай Жердев рассказал о нескольких трагедиях в своём бывшем клубе — словацкой «Братиславе Кэпиталз».
«Две смерти подряд. Сперва умер наш хоккеист Борис Садецки, а затем повесился вице-президент команды Душан Пашек. После всего этого, как я уже говорил, президент посчитал, что нам будет сложно сосредоточиться на продолжении чемпионата, в итоге всех распустили. Сейчас команда не играет.
Сначала у всех был шок, когда умер игрок. Он упал на лёд прямо во время матча, а умер уже в больнице. Мы приехали домой, у нас были пара дней отдыха и собрание, на котором обсуждали, что делать дальше. Ребята всей командой решили взять паузу на несколько дней, после чего произошла вторая смерть. И тогда было сказано окончательно: «Всё, стоп», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
- 8 января 2022
-
15:35
-
15:09
-
14:57
-
14:45
-
14:32
-
14:15
-
13:53
-
13:27
-
13:17
-
12:53
-
12:34
-
12:17
-
11:52
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15
-
05:52
-
05:42
-
05:29
-
02:16
- 7 января 2022
-
23:55