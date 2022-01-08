Жердев — о «Братиславе»: после второй смерти было сказано окончательно: «Всё, стоп»

Нападающий итальянского клуба «Мерано» Николай Жердев рассказал о нескольких трагедиях в своём бывшем клубе — словацкой «Братиславе Кэпиталз».

«Две смерти подряд. Сперва умер наш хоккеист Борис Садецки, а затем повесился вице-президент команды Душан Пашек. После всего этого, как я уже говорил, президент посчитал, что нам будет сложно сосредоточиться на продолжении чемпионата, в итоге всех распустили. Сейчас команда не играет.

Сначала у всех был шок, когда умер игрок. Он упал на лёд прямо во время матча, а умер уже в больнице. Мы приехали домой, у нас были пара дней отдыха и собрание, на котором обсуждали, что делать дальше. Ребята всей командой решили взять паузу на несколько дней, после чего произошла вторая смерть. И тогда было сказано окончательно: «Всё, стоп», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.