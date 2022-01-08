Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 8 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 8 января.



В Западной конференции первое место сохранил СКА, обыгравший «Торпедо» и набравший 66 очков в 46 матчах. На второй строчке осталось московское «Динамо», имеющее в своём активе 63 балла после 46 встреч. ЦСКА после поражения в овертайме вышел на третью позицию, сравнявшись с бело-голубыми по очкам и сыграв на один матч больше.



На Востоке на первое место вернулся «Металлург». Магнитогорцы уверенно обыграли «Локомотив» и набрали 70 очков после 47 встреч. На один балл отстаёт «Трактор», имеющий такое же количество сыгранных матчей. На третьей строчке по-прежнему находится «Ак Барс», в активе казанцев 64 очка после 46 встреч.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».