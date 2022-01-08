Павел Бучневич забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче с «Вашингтоном»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче в пользу хозяев – 2:1.



Павел Бучневич вывел свою команду вперёд на 40-й минуте матча. Российскому нападающему удалось огорчить соотечественника из команды соперников – Илью Самсонова. Ассистировали же Бучневичу канадцы Марко Сканделла и Райан О'Райлли.



Ранее в матче заброшенными шайбами отметились Даниэль Спронг на 3-й минуте и Тори Крюг на 13-й.



В текущем сезоне Бучневич провёл 32 матча, 12 раз ему удалось забросить шайбу и 19 раз отдать пас на гол партнёрам.