Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче с «Калгари Флэймз» (6:3). Российский нападающий Андрей Свечников оформил дубль и стал второй звездой встречи.
В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» вдоволь поиздевался над «Вашингтон Кэпиталз», одержав крупную победу — 5:1. Павел Бучневич набрал 3 (2+1) очка, Иван Барбашёв забросил шайбу, а Александр Овечкин провёл худший матч за последние девять месяцев.
В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает первое место, набрав 51 очко в 36 матчах. На вторую строчку вышла «Каролина» — на счету «ураганов» 49 баллов после 32 встреч. Следом идёт «Флорида Пантерз», набравшая 49 очков в 34 матчах. «Вашингтон» с третьего места упал на пятое.
На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс» — в активе «рыцарей» 47 баллов после 37 встреч. На втором месте находится «Нэшвилл Предаторз» с 46 очками после 35 матчей. Третью позицию сохранил «Сент-Луис», набравший 45 баллов в 35 встречах.
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