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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 8 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче с «Калгари Флэймз» (6:3). Российский нападающий Андрей Свечников оформил дубль и стал второй звездой встречи.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
6 : 3
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Коулман – 05:12' (5x5)   1:1 Фаст (Песке, Шей) – 17:15' (5x5)   2:1 Степан (Лоренц, Коул) – 27:40' (5x5)   3:1 Свечников (Трочек, Шей) – 29:22' (5x5)   4:1 Деанджело (Ахо, Терявяйнен) – 32:35' (5x5)   4:2 Ткачук (Линдхольм, Коулман) – 33:26' (5x5)   4:3 Годро (Гудбрансон, Ткачук) – 48:57' (5x5)   5:3 Шей (Котканиеми, Лоренц) – 58:08' (5x5)   6:3 Свечников (Стаал) – 59:05' (5x4)

В параллельном матче «Сент-Луис Блюз» вдоволь поиздевался над «Вашингтон Кэпиталз», одержав крупную победу — 5:1. Павел Бучневич набрал 3 (2+1) очка, Иван Барбашёв забросил шайбу, а Александр Овечкин провёл худший матч за последние девять месяцев.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Спронг (Протас, ван Римсдайк) – 02:02' (5x5)   1:1 Крюг (Томас, Кайру) – 12:10' (5x5)   2:1 Бучневич (Сканделла, О'Райлли) – 29:08' (5x5)   3:1 Сундквист (Фолк, Саад) – 37:20' (5x5)   4:1 Барбашёв (Бучневич, О'Райлли) – 39:59' (5x5)   5:1 Бучневич (Томас) – 56:08' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» занимает первое место, набрав 51 очко в 36 матчах. На вторую строчку вышла «Каролина» — на счету «ураганов» 49 баллов после 32 встреч. Следом идёт «Флорида Пантерз», набравшая 49 очков в 34 матчах. «Вашингтон» с третьего места упал на пятое.

На Западе лидирует «Вегас Голден Найтс» — в активе «рыцарей» 47 баллов после 37 встреч. На втором месте находится «Нэшвилл Предаторз» с 46 очками после 35 матчей. Третью позицию сохранил «Сент-Луис», набравший 45 баллов в 35 встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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