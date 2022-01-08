«Легенда «Анахайма» Алекс Овечкин». Журналист высмеял ошибку режиссёров матча «Вашингтона»
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Североамериканский журналист Си Джей Вудлинг, пишущий для Crash The Pond и специализирующийся на матчах «Анахайм Дакс», на своей странице в «Твиттере» отметил оплошность режиссёров во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».
Во время остановки встречи на плашке с играющими командами под значком «Вашингтона» было написано название не столичной команды, а «Анахайма».
«Легенда «уток» Александр Овечкин», — высмеял эту оплошность Вудлинг.
Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.
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