«Легенда «Анахайма» Алекс Овечкин». Журналист высмеял ошибку режиссёров матча «Вашингтона»

Североамериканский журналист Си Джей Вудлинг, пишущий для Crash The Pond и специализирующийся на матчах «Анахайм Дакс», на своей странице в «Твиттере» отметил оплошность режиссёров во время матча регулярного чемпионата НХЛ между «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз».

Во время остановки встречи на плашке с играющими командами под значком «Вашингтона» было написано название не столичной команды, а «Анахайма».

«Легенда «уток» Александр Овечкин», — высмеял эту оплошность Вудлинг.

Напомним, в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сент-Луис Блюз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу одержали хозяева со счётом 5:1.