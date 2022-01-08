«Однозначно нужно перестать». А. Свечников — о своём втором месте в НХЛ по малым штрафам

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников после матча с «Калгари Флэймз» (6:3) прокомментировал свой стиль игры в текущем сезоне. С 17 малыми штрафами он делит второе место в НХЛ.

«Да, мне надо перестать удаляться. Это точно. В последнее время с этим стало лучше. Сегодня я просто сломал клюшку и ничего не мог поделать. Возможно, мне не стоило так придерживать соперника. Но мне однозначно стоит перестать удаляться.

Если вы смотрите каждую игру Фредди Андерсена, то согласитесь с тем, что он — лучший хоккеист нашей команды. Когда соперники идут на наши ворота, то мы всегда знаем, что Андерсен нас спасёт. Очень хорошо, что у нас есть такой голкипер», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ на русском языке.