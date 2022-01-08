Бучневич после победы 5:1 над «Вашингтоном» объяснил, как удалось остановить Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу команды в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Прежде всего хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня нам удалось провести хороший матч и реабилитироваться за поражение в матче с «Питтсбургом». Рад, что нам удалось добыть победу.
Без всяких сомнений, Ови является классным игроком. Тренер указывал нам на то, что нужно играть с ним как можно плотнее и лишать его свободного пространства. И я думаю, что нам это удалось. Мы проделали классную работу и добыли сегодня победу благодаря командным усилиям.
Меня признали первой звездой матча? Если честно, я считаю, что именно Хуссо должен был стать первой звездой матча. Сегодня он сделал несколько отличных сейвов и был нашим лучшим игроком», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 8 января 2022
-
12:34
-
12:17
-
11:52
-
11:27
-
11:10
-
10:50
-
10:24
-
10:00
-
09:43
-
09:24
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
07:39
-
07:19
-
06:58
-
06:56
-
06:41
-
06:38
-
06:15
-
05:52
-
05:42
-
05:29
-
02:16
- 7 января 2022
-
23:55
-
23:44
-
23:31
-
23:10
-
23:00
-
22:48
-
22:37
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:42