Бучневич после победы 5:1 над «Вашингтоном» объяснил, как удалось остановить Овечкина

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич прокомментировал победу команды в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) в рамках регулярного чемпионата НХЛ.



«Прежде всего хочу сказать спасибо болельщикам за поддержку. Сегодня нам удалось провести хороший матч и реабилитироваться за поражение в матче с «Питтсбургом». Рад, что нам удалось добыть победу.



Без всяких сомнений, Ови является классным игроком. Тренер указывал нам на то, что нужно играть с ним как можно плотнее и лишать его свободного пространства. И я думаю, что нам это удалось. Мы проделали классную работу и добыли сегодня победу благодаря командным усилиям.



Меня признали первой звездой матча? Если честно, я считаю, что именно Хуссо должен был стать первой звездой матча. Сегодня он сделал несколько отличных сейвов и был нашим лучшим игроком», — приводит слова Бучневича официальный сайт НХЛ на русском языке.

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