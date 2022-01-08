Главный тренер «Сент-Луиса»: Бучневич хорошо понимал, что может сделать с «Вашингтоном»
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Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги поделился мнением о нападающем «блюзменов» Павле Бучневиче. Россиянин оформил дубль, а также добавил к этому результативную передачу.
«Бучи — очень хороший игрок. Он классно читает игру и владеет клюшкой. При этом он также хорошо видит площадку, когда владеет шайбой, и создаёт много опасных моментов. Он часто играл против «Вашингтона», когда выступал за «Рейнджерс». Так что он хорошо понимал, как они любят играть и что он может с этим сделать. Сегодня он отлично поработал и принёс нам много пользы. Вся их тройка проделала классную работу», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.
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