Главный тренер «Сент-Луиса»: Бучневич хорошо понимал, что может сделать с «Вашингтоном»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги поделился мнением о нападающем «блюзменов» Павле Бучневиче. Россиянин оформил дубль, а также добавил к этому результативную передачу.

«Бучи — очень хороший игрок. Он классно читает игру и владеет клюшкой. При этом он также хорошо видит площадку, когда владеет шайбой, и создаёт много опасных моментов. Он часто играл против «Вашингтона», когда выступал за «Рейнджерс». Так что он хорошо понимал, как они любят играть и что он может с этим сделать. Сегодня он отлично поработал и принёс нам много пользы. Вся их тройка проделала классную работу», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ на русском языке.