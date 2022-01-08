«Фрёлунда» отложила чествование Лундквиста из-за ковид-ограничений

Шведский клуб «Фрёлунда» планировал сегодня, 8 января, чествование голкипера Хенрика Лундквиста.

«Сегодня планировалось провести чествование Хенрика Лундквиста там, где его карьера действительно началась. Это пришлось отложить из-за ковид-ограничений. По крайней мере, у нас игра перед примерно 4000 дистанционных фанатов в Гётебурге», – написал журналист Шимон Шемберг в «Твиттере».



Лундквист начал карьеру во «Фрёлунде», а с 2005 года выступал за «Рейнджерс» под 30-м номером.



Голкипер был выбран «рейнджерами» на драфте НХЛ в 2000 году в 7-м раунде под общим 205-м номером. Он выступал за клуб с 2005 по 2020 год. На его счету 887 матчей в лиге, в которых он одержал 459 побед при проценте отражённых бросков 91,8%, а также пропуская в среднем 2,43 шайбы за игру.



В 2012 году 39-летний голкипер становился обладателем «Везина Трофи» (лучший голкипер НХЛ), а в 2009, 2011, 2012 и 2018 годах принимал участие в Матче всех звёзд. В 2006 году стал олимпийским чемпионом в составе сборной Швеции, а в 2014 году взял серебро Олимпиады. В 2017 году Лундквист стал чемпионом мира.