Игрок «Вашингтона» забросил в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Миннесотой»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 2-й период, в счёте ведут гости – 2:1.

В середине 2-го периода произошёл достаточно редкий и необычный эпизод – 33-летний шведский форвард «Вашингтона» Карл Хагелин поразил пустые ворота собственной команды на отложенном штрафе игрока «Миннесоты» Райана Хартмана. В итоге автором заброшенной шайбы стал Маркус Фолиньо, как последний хоккеист «Уайлд» коснувшийся шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты».

Примечательно, что для Фолиньо этот гол стал 100-м в НХЛ. На его счету 637 матчей, в которых он набрал 231 (100+131) очко при показателе полезности «+27».