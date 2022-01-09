«Вашингтон» вёл с преимуществом в две шайбы и готовился получить большинство, но всё пошло наперекосяк после ошибки Карла Хагелина.

Мегакурьёз в НХЛ. Игрок «Вашингтона» забил в свои ворота, Овечкин не мог в это поверить

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Вашингтоном» мог подарить любителям хоккея первое заокеанское противостояние в карьере Александра Овечкина и Кирилла Капризова.

В минувшем сезоне команды не встречались из-за особенной календаря регулярки, а потому последняя встреча «столичных» и «дикарей» была датирована 2 марта 2020 когда, когда воспитанник новокузнецкого хоккея ещё защищал цвета ЦСКА. Но выйти на лёд в сегодняшнем матче Капризову помешала травма, полученная им в предыдущей игре в «Бостоном» (3:2) после силового приёма в исполнении форварда «мишек» Трента Фредерика, известного своим выяснением отношений с Овечкиным.

Не попал в состав на матч и российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов. Накануне 24-летний вратарь не смог помочь «Кэпиталз» одержать победу в игре с «Сент-Луисом» (1:5). В том матче Самсонов появился на льду с первых минут, но пропустил четыре шайбы после 16 бросков и был заменён на Зака Фукале после двух периодов. Именно Фукале тренерский штаб «Кэпиталз» и доверил последний рубеж в матче с «Миннесотой».

К этому матчу Зак подходил с крайне необычной статистикой в истории «столичной» команды. В нынешнем сезоне 26-летний вратарь дебютировал в «Вашингтоне» в матче с «Детройтом» (2:0), с ходу записав на свой счёт первый шат-аут за карьеру в НХЛ. Затем Фукале вышел на замену в матче с «блюзменами» и снова не пропустил ни одной шайбы (пятый гол был забит в пустые ворота). Таким образом, действующая сухая серия Зака насчитывала 79 минут 6 секунд.

И уже спустя полторы минуты после стартового вбрасывания пресс-служба «Кэпиталз» сообщила, что Фукале установил новый клубный рекорд по длительности сухой серии с момента дебюта голкипера за команду. Прежнее достижение принадлежало Кристобалю Юэ и было установлено ещё в 2008 году, когда французский голкипер не пропускал на протяжении 80 минут 36 секунд.

Сухая серия Фукале в матче с «Миннесотой» прервалась невероятно комичным образом. Всё произошло в середине второго периода, когда «столичные» уже вели с комфортным преимуществом в две шайбы (отличились Коннор Макмайкл и Евгений Кузнецов) и готовились получить большинство после удаления Райана Хартмана. Фукале увидел поднятую руку главного арбитра, зафиксировавшего нарушение правил, и отправился на скамейку запасных, чтобы замениться на шестого полевого игрока.

Абсолютно стандартная хоккейная ситуация, происходящая в каждом матче по несколько раз, а то и больше. Но в этот раз всё пошло не по плану «Вашингтона». Игроки «Кэпиталз на отложенном штрафе смогли расположиться в чужой зоне, шайба оказалась под контролем Карла Хагелина, и шведский форвард решил выполнить перевод на подключавшегося в атаку Кузнецова, но допустил грубую ошибку и прямым броском отправил шайбу в собственные ворота, до минимума сократив отставание «Миннесоты» в счёте.

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Мегакурьёзный гол «Уайлд» был записан на счёт Маркуса Фолиньо, который оказался последним игроком хозяев, кто коснулся шайбы. Для Маркуса этот гол стал 100-м за карьеру в НХЛ, а находившийся в момент гола на льду Овечкин ещё долго не мог поверить в случившееся. Таким образом, в протоколе матча образовался любопытный казус. Фукале пропустил свою первую шайбу за карьеру в «Вашингтоне», сохраняя при этом 100%-ную надёжность по отражённым броскам, так как в момент гола находился на скамейке запасных и не имел физической возможности парировать шайбу. Бывает и такое.

Первый реальный гол Зак пропустил в третьем периоде, когда Матс Цуккарелло точным броском за 35 секунд до конца основного времени перевёл игру в овертайм. В дополнительном отрезке вратари обеих команд обменялись отличными сейвами, благодаря которым судьба встречи решилась только в серии послематчевых бросков.

Буллиты точнее исполнили хозяева, сумевшие отыграться с 0:2 и одержать волевую победу. «Вашингтон» потерпел третье поражение подряд, и винить за все беды одного Хагелина было бы преувеличением. Но факт остаётся фактом – именно с его неосторожной игры на отложенном штрафе начались проблемы «столичных» в сегодняшнем матче.