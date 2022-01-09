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«Рейнджерс» допустили минимальное количество бросков по своим воротам за 10 лет

«Рейнджерс» допустили минимальное количество бросков по своим воротам за 10 лет
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Сегодня, 9 января, в Анахайме на арене «Хонда-центр» «Анахайм Дакс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой «Рейнджерс» со счётом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0).

Команда из Нью-Йорка допустила всего 14 бросков по своим воротам за весь матч – это наименьшее количество бросков по их воротам с 27 февраля 2012 года, когда они встречались с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает NYR Stats & Info в «Твиттере».

Отметим, что ворота «Рейнджерс» защищал россиянин Александр Георгиев, отразивший 13 бросков из 14.

Сейчас «Нью-Йорк Рейнджерс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 36 игр. Возглавляет таблицу Востока «Флорида Пантерз», у которой 51 балл после 35 встреч.

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