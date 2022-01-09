«Авангард» одержал уверенную победу в гостях над «Витязем»

Омский «Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».
На 17-й секунде в большинстве счёт открыл защитник «Авангарда» Оливер Каски, ему ассистировали Ярослав Косов и Корбан Найт. На четвёртой минуте удвоил преимущество гостей Владимир Жарков, голевой пас на счету Виктора Сведберга и Никиты Комарова. На 16-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота Игоря Сапрыкина отправил форвард Арсений Грицюк. Ассистенты — Корбан Найт и Сергей Толчинский.
На 27-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки с передач Даниэля Одетта и Миро Аалтонена. На 44-й минуте четвёртую шайбу «Авангарда» забросил нападающий Илья Каблуков, голевую передачу отдали Алексей Береглазов и Сергей Толчинский.
- 9 января 2022
-
20:18
-
20:11
-
19:37
-
19:20
-
19:09
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
17:20
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:55
-
14:19
-
14:06
-
13:32
-
13:21
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:12
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:50
-
09:35
-
09:22
-
09:17
-
09:05