Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» одержал уверенную победу в гостях над «Витязем»

«Авангард» одержал уверенную победу в гостях над «Витязем»
Комментарии

Омский «Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».

На 17-й секунде в большинстве счёт открыл защитник «Авангарда» Оливер Каски, ему ассистировали Ярослав Косов и Корбан Найт. На четвёртой минуте удвоил преимущество гостей Владимир Жарков, голевой пас на счету Виктора Сведберга и Никиты Комарова. На 16-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота Игоря Сапрыкина отправил форвард Арсений Грицюк. Ассистенты — Корбан Найт и Сергей Толчинский.

На 27-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки с передач Даниэля Одетта и Миро Аалтонена. На 44-й минуте четвёртую шайбу «Авангарда» забросил нападающий Илья Каблуков, голевую передачу отдали Алексей Береглазов и Сергей Толчинский.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Авангард
Омск
0:1 Каски (Грицюк, Найт) – 00:17' (5x4)   0:2 Жарков (Сведберг, Комаров) – 03:25' (5x5)   0:3 Грицюк (Найт, Толчинский) – 15:42' (5x4)   1:3 Оямяки (Одетт, Аалтонен) – 26:07' (5x4)   1:4 Каблуков (Береглазов, Толчинский) – 43:11' (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022