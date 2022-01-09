«Авангард» одержал уверенную победу в гостях над «Витязем»

Омский «Авангард» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».



На 17-й секунде в большинстве счёт открыл защитник «Авангарда» Оливер Каски, ему ассистировали Ярослав Косов и Корбан Найт. На четвёртой минуте удвоил преимущество гостей Владимир Жарков, голевой пас на счету Виктора Сведберга и Никиты Комарова. На 16-й минуте в большинстве третью шайбу в ворота Игоря Сапрыкина отправил форвард Арсений Грицюк. Ассистенты — Корбан Найт и Сергей Толчинский.



На 27-й минуте в большинстве одну шайбу отыграл финский форвард «Витязя» Нико Оямяки с передач Даниэля Одетта и Миро Аалтонена. На 44-й минуте четвёртую шайбу «Авангарда» забросил нападающий Илья Каблуков, голевую передачу отдали Алексей Береглазов и Сергей Толчинский.