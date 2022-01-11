Капанен – о Малкине: его карьера достойна Зала славы. Он один из лучших

25-летний финский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Каспери Капанен с восхищением высказался об игре в одной команде с российским форвардом Евгением Малкиным, который в ближайшее время должен вернуться на лёд после длительного восстановления из-за травмы.
«Очень легко играть с таким парнем, как Малкин. Его карьера достойна Зала славы, и он один из лучших хоккеистов. Мне просто повезло, что у меня есть шанс сыграть с ним… Все любят Джено. Всякий раз, когда он появляется в составе, мы чувствуем себя намного увереннее», — приводит слова Капанена пресс-служба «Питтсбурга» в «Твиттере».
Напомним, ранее Малкин провёл первую тренировку с полным контактом. 4 июня он перенёс операцию на колене и с тех пор восстанавливается. Перед стартом сезона хоккеист был помещён в долгосрочный список травмированных. Пока он не провёл ни одной встречи в текущем сезоне.
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