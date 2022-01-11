«Вашингтон» пропустил 6 шайб подряд в матче с «Бостоном», ведя 2:0 к концу 1-го периода

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Бостон Брюинз». Идёт 2-й период, гости ведут в счёте – 6:3.

Благодаря дублю Конора Шири в середине 1-го периода «Вашингтон» имел уверенное преимущество в счёте с разницей в две шайбы, однако хоккеисты «столичных» умудрились растерять его за 40 секунду в самой концовке этого игрового отрезка. На отметке 18.34 Давид Пастрняк распечатал ворота голкипера «Кэпиталз» Зака Фукале в формате численного преимущества «5 на 3», а уже менее чем через минуту отличился и Брэд Маршан, реализовав большинство «5 на 4».

На 2-й период хоккеисты вышли при равном счёте – 2:2. Уже на 3-й минуте «Бостон» вышел вперёд усилиями американского защитника Мэтта Грызлика. В середине этого же игрового отрезка 29-летний российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов имел прекрасную возможности сравнять счёт в матче, однако не сумел поразить пустые ворота «Бостона», створ которых перекрыл канадский форвард Патрис Бержерон, принявший бросок на себя. Уже в следующей атаке «Брюинз» увеличили преимущество в счёте благодаря Крэйгу Смиту, сделавшему счёт 4:2, после чего последовала замена Зака Фукале на Витека Ванечека, а впоследствии случились ещё два взятия ворот «столичных» — отличились Давид Пастрняк, оформивший дубль в этой игре, и Эрик Хаула.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Пастрняка можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Маршана можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Грызлика можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Смита можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео дубля Пастрняка можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Отметим, что на 15-й минуте 2-го периода «Вашингтон» сумел третий раз поразить ворота Линуса Улльмарка – отличился Ти Джей Оши с передач Александра Овечкина и Евгения Кузнецова.

Напомним, «Вашингтон» (49) занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, а «Бостон» (38) – располагается на 8-м.